Edirne'de kaçak göçmen operasyonu

Edirne'de kaçak göçmenlere yönelik geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen eş zamanlı denetimlerde, kent merkezi ve ilçelerde asayişin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele hedeflendi.

Operasyonda, 23 ekip ve 4 mobil göç ekibinden oluşan 72 personel görev yaptı. Denetimlerde 32 otel, 20 metruk bina ve 34 ikamet kontrol edildi; toplam 325 kişi sorgulandı. Türkiye’ye yasa dışı yollarla giren 2 Cezayir ve 2 Fas uyruklu olmak üzere 4 kaçak göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler, işlemlerinin tamamlanması için Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Operasyona İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu da bizzat katıldı.

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