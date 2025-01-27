Edirne’de kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı

Kaynak: İHA
Edirne’de kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı

Edirne’nin Lalapaşa ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Lalapaşa ilçesine bağlı Vaysal köyü kırsalında kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

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Belirli aralıklarla geldikleri bölgede derin bir çukur kazan şüphelilerin kaçak kazı yaparken kullandıkları çok sayıda malzemeye el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. 4 şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, kazıda kullanılan kepçe ise el konularak, yediemin otoparkına çekildi.

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