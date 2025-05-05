Edirne’de Kakava coşkusu

Kaynak: İHA
Edirne’de Kakava coşkusu

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alan Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, Edirne’de büyük bir coşkuyla kutlandı.

Sarayiçi’nde düzenlenen etkinliklerde binlerce kişi bir araya gelerek baharın gelişini karşıladı.

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Şenliklerin en önemli anlarından biri olan geleneksel Kakava ateşi yakıldı. Ateşin etrafında toplanan vatandaşlar, ateşin üzerinden atlayarak baharın ve bereketin gelişini kutladı.

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KOBRA MURAT SAHNE ALDI
Şenliklere ünlü Roman sanatçı Kobra Murat da konseriyle renk kattı. Renkli kostümü ve enerjik sahne performansıyla dikkat çeken sanatçı, sevilen şarkılarını seslendirdi. Konsere katılan kalabalık, sahne önünde oynayarak doyasıya eğlendi. Coşku, Kobra Murat’ın sahneye çıkmasıyla zirveye ulaştı.

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KATILIMCILAR MEMNUNİYETLERİNİ DİLE GETİRDİ
Etkinliklere katılan vatandaşlar, geleneksel şenliklerde bulunmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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Kakava ve Hıdırellez’in bir araya getirdiği kalabalık, kültürel mirasın yaşatılmasından mutluluk duyduklarını ifade etti.

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