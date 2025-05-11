Edirne’de kavşakta feci kaza! Araç yan yattı: 5 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Edirne’de E5 karayolu Kırklareli kavşağında iki otomobil çarpıştı, biri yan yattı. Kazada 5 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, E5 kara yolunun Kırklareli kavşağı yakınlarında meydana geldi. D.K. idaresindeki 34 HJS 985 plakalı otomobil, U.D. yönetimindeki 22 NH 279 plakalı otomobil ile kavşaktan dönerken çarpıştı. D.K.'nin kullandığı araç yan yattı. Kazada, iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edirne’de kavşakta feci kaza! Araç yan yattı: 5 yaralı

Edirne’de kavşakta feci kaza! Araç yan yattı: 5 yaralı

Edirne’de kavşakta feci kaza! Araç yan yattı: 5 yaralı

Edirne’de kavşakta feci kaza! Araç yan yattı: 5 yaralı

Edirne’de kavşakta feci kaza! Araç yan yattı: 5 yaralı

Edirne’de kavşakta feci kaza! Araç yan yattı: 5 yaralı

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