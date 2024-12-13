Edirne'de kaza yapan otomobilde yanarak ölen gençleri kimlikleri belli oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Edirne'de kaza yapan otomobilde yanarak ölen gençleri kimlikleri belli oldu

Edirne'de eve çarptıktan sonra alev alan otomobilde can veren 4 gencin kimlikleri belli oldu. Hepsi üniversiteli çıktı.

Edirne'de müstakil eve çarptıktan sonra alev alan otomobilde hayatını kaybeden 4 kişinin üniversite öğrencileri İlker Bulur (20), Buse Beril Altan (18), Cansel Atmaca (20) ve hamburgercide çalışan Görkem Eroğlu (22) olduğu belirlendi.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Abdurrahman Mahallesi Güney Çevre Yolu üzerindeki Uzunkaldırım Caddesi'nin bağlantı yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 59 DM 013 plakalı otomobil, tek katlı müstakil evin duvarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle alev alan otomobil yanmaya başladı. Mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan otomobile itfaiye ekipleri müdahale ederek, söndürdü. Kontrolde otomobilde bulunan 4 kişinin yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

KAZADAN ÖNCE 4 ARKADAŞ EĞLENMİŞ

Cesetleri Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılan 4 kişinin kimlik tespit çalışmaları tamamlandı. Ölen kişilerin Trakya Üniversitesi öğrencileri İlker Bulur, Buse Beril Altan, Cansel Atmaca ile bir hamburgercide çalışan Görkem Eroğlu olduğu belirlendi. 4 arkadaşın bir mekanda eğlendikten sonra Görkem Eroğlu'nun babası adına kayıtlı otomobille mekandan ayrıldıkları öğrenildi.

Edirne'de kaza yapan otomobilde yanarak ölen gençleri kimlikleri belli oldu

Edirne'de kaza yapan otomobilde yanarak ölen gençleri kimlikleri belli oldu

Edirne'de kaza yapan otomobilde yanarak ölen gençleri kimlikleri belli oldu

Edirne'de kaza yapan otomobilde yanarak ölen gençleri kimlikleri belli oldu

Edirne'de kaza yapan otomobilde yanarak ölen gençleri kimlikleri belli oldu

Edirne'de kaza yapan otomobilde yanarak ölen gençleri kimlikleri belli oldu

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