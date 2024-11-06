Edirne’de kazaya bakan sürücü kaza yaptı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Edirne’de kazaya bakan sürücü kaza yaptı

Edirne’nin Keşan ilçesinde meydana gelen kazaya bakmak için yavaşlayan sürücü S.Y, ticari bir araca arkadan çarparak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü sıkışarak F.D.B, yaralandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobil, sürücüsünün hasarlı kazaya bakmak için yavaşladığı hafif ticari araca çarpıp, takla attı. Kazada otomobil sürücüsü F.D.B. yaralandı.

Keşan'dan, sabah saatlerinde İpsala yönünde giden H.H.B. yönetimindeki 22 PB 183 plakalı otomobil, bir akaryakıt istasyonu yakınlarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi üzerine yoldan çıkarak takla attı. Kazada araçta hasar oluştu. Bu sırada aynı yöne giden F.D.B. idaresindeki 22 FD 099 plakalı otomobil, kazaya bakmak için yavaşlayan S.Y.'nin kullandığı 17 LY 055 plakalı hafif ticari araca arkadan çarparak, takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü F.D.B., araçta sıkışarak, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılarak ambulansa alınan yaralı sürücü, Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarmanın, kazalarla ilgili incelemesi sürüyor.

Edirne’de kazaya bakan sürücü kaza yaptı

Edirne’de kazaya bakan sürücü kaza yaptı

Edirne’de kazaya bakan sürücü kaza yaptı

Edirne’de kazaya bakan sürücü kaza yaptı

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