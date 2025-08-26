Edirne’de korkunç kaza! Yaşlı kadın metrelerce savruldu: O anlar kameraya yansıdı

Edirne'de motosiklet sürücüsünün yaşlı kadına çarpıştığı an güvenlik kamerasına yansıdı.

Edirne'nin Nişancıpaşa Mahallesi'nde M.I yönetimindeki 22 ADK 631 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın S.İ.'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsünün yaşlı kadına çarpıştığı an güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.