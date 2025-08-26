Edirne’de korkunç kaza! Yaşlı kadın metrelerce savruldu: O anlar kameraya yansıdı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Edirne’de, bir motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın S.İ.’ye çarptı. Çarpma ile birlikte yaşlı kadın metrelerce savruldu.

Edirne'de motosiklet sürücüsünün yaşlı kadına çarpıştığı an güvenlik kamerasına yansıdı.

Edirne'nin Nişancıpaşa Mahallesi'nde M.I yönetimindeki 22 ADK 631 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın S.İ.'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsünün yaşlı kadına çarpıştığı an güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Son Haberler
Bruno Lage'dan rövanş öncesi flaş sözler! Mourinho ve F.Bahçe'yi övdü
Bruno Lage'dan rövanş öncesi flaş sözler! Mourinho ve F.Bahçe'yi övdü
Mauro Icardi Napoli ile anılıyordu! Fabrizio Romano açıkladı: Anlaşma sağlandı
Mauro Icardi Napoli ile anılıyordu! Fabrizio Romano açıkladı: Anlaşma sağlandı
Güvenlik şeridinde ihmalkarlık ölümle sonuçlandı
Güvenlik şeridinde ihmalkarlık ölümle sonuçlandı
İstanbul Valiliği'nden sosyal yardımları hakkında yeni karar
İstanbul Valiliği'nden sosyal yardımları hakkında yeni karar
Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik iddianame kabul edildi
Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik iddianame kabul edildi