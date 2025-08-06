Edirne'de korkutan yangın! Alevler yerleşim yerlerinde... Havadan karadan müdahale ediliyor

Kaynak: DHA / İHA

Edirne'nin Keşan ilçesinde makilik ve anızlık alanda çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Yangına çok sayıda uçak ve helikopterle müdahale edilirken, ekipler rüzgarın yön değiştirmesine karşı teyakkuzda bekliyor.

Edirne'nin Keşan ilçesi Yeni Muhacir beldesi yakınlarında öğle saatlerinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yerleşim alanlarının da yangından etkilendiği görülürken, yangının etkisinin büyümesinden endişe ediliyor.

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YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Yangın, saat 14.00 sıralarında Keşan'ın Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 700 Evler Konutları'na yakın makilikte çıktı.

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Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü.

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Alevler, hem ağaçlık alanları hem de hasat sonrası kalan anızları etkisi altına aldı.

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HELİKOPTER VE UÇAKLAR DA SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda kara ekibi ile birlikte yangın söndürme uçakları ve helikopterler sevk edildi.

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Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Havadan yapılan yoğun müdahaleyle birlikte karadan da Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri alevlere karşı yoğun mücadele veriyor.

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EKİPLER RÜZGARIN YÖN DEĞİŞTİRMESİNE KARŞI TEYAKKUZDA

Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından büyük oranda kontrol altına alındı.

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Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, ekipler rüzgarın yön değiştirmesine karşı teyakkuzda bekliyor.

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VATANDAŞLAR UYARILDI

Yetkililer yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını bildirirken, vatandaşlara bölgeden uzak durmaları çağrısında bulunuldu.

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