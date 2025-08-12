Edirne'de köyler tahliye ediliyor

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren Köyü'nde başlayan yangın etkisini artırarak sürüyor. Büyük boyuta ulaşan yangın, birçok yerleşim alanını tehdit ediyor. Ormanlık bölgeye yakın yerleşim yerlerinin çoğu alevlere teslim oldu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Çevre şehirlerden de gelen ekiplerin desteğiyle alevlere müdahale ediliyor.

Rüzgarın şiddetini artırdığı bölgede yangının ilerleme hızı da artarak sürüyor. Gecenin karanlığını aydınlatan alevlerin korkutucu manzarası, kilometrelerce uzaktan dahi fark edilebiliyor.