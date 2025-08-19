Edirne’de kuraklığın ardından sağanak yağış can suyu oldu



Edirne’de akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur, yaklaşık 40 dakika sürerek hem serinlik hem de mutluluk yaşattı. Uzun süredir etkili olan sıcak hava ve kuraklık, akşam saatlerinde başlayan yağmurla yerini serinliğe bıraktı. Yağış, kurak geçen günlerin ardından hem vatandaşlar hem de ekili alanlar için can suyu oldu.



Sağanakla birlikte küçük bir kız çocuğu dakikalarca yağmur altında oynayarak renkli görüntüler oluşturdu.



Sağanak nedeniyle bazı vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, bazıları da üzerlerine geçirdikleri poşetlerle korunmaya çalıştı. Yağmurun ardından kentte hava serinledi, yollarda ve caddelerde su birikintileri oluştu.



Meteoroloji yetkilileri yağışın gece geç saatlere kadar aralıklarla süreceğini bildirdi.