Edirne'de metruk binada yangın

Sabaha karşı Nişancı Paşa Mahallesi Yıkık Hamam Sokak üzerindeki metruk evde meydana gelen olayda, çıkış nedeni bilinmeyen yangında, evde bulunan hurda malzemeleri alev alev yanmaya başladı. Alevleri gören komşular durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası bitişik binalara sıçramadan söndürüldü. Yangında bina kullanılamaz hale gelirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.