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Edirne'de metruk binalara halk tepkisi

Edirne'deki çok sayıda metruk bina vatandaşların tepkisine neden oluyor. Babademirtaş Mahallesi sakini Kadir Zobar, "Balkon çökmüş, birinin üzerine çökse ne olacak. Birinin üzerine çökse ölümle sonuçlanabilir." dedi.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 17:34
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Edirne'de metruk binalara halk tepkisi

Edirne'de metruk binalara halk tepkisi
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ANKA'da yer alan haberde, Edirne’nin Babademirtaş Mahallesi’ndeki Karanfiloğlu Caddesi'nde bulunan bir metruk binada bugün sabaha karşı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Mahalle halkı, çıkan yangın sonrası, metruk binalarda gerekli önlemlerin alınmadığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

"BİRİNİN ÜZERİNE ÇÖKSE ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİR"

Mahalle sakini Kadir Zobar, yetkililerden yardım isteyerek, "Sahiplerince yıkılması lazım. En azından kimse girmez içine. Etrafı rahatsız edemez. Tarihi binalar ama bir önlem alınması lazım. Balkon çökmüş, birinin üzerine çökse ne olacak. Birinin üzerine çökse ölümle sonuçlanabilir." dedi.

Cüneyt Sanağ ise "Biz sese çıktık burada. Ambulans, itfaiyenin sesine çıktık gece yarısı. Ama yakanları görmedim. Gece 3-4’te seslere çıktım. Zaten evler yan yana. Allah göstermesin, kuvvetli bir rüzgar olsa her taraf tutuşur. Ama biz, bir an önce burasının güvenli ortama alınmasını istiyoruz. Ya da şu binalar yıkılsın ya da yapılsın, devlet el atsın, yapsın." diye konuştu.

"BİZİM MAHALLEMİZDE BÖYLE 29 TANE VAR"

Müjdat Özsöker de şunları söyledi:

"Gece 8’den sonra işten gelen bayanlar, sabah namazında işe gidenler çok rahatsız. Bu mahalle, Edirne’nin en güzel mahallesi. Edirne’nin göbeği, bu rezillikleri yaşıyor. Bizim mahallemizde böyle ev, 29 tane var. Bunların hepsini tespit edip valiliğe bildirdim. Edirne Belediyesi’ne bildirdim. Edirne Belediyesi’nde çalışma yapıldı, resimleri çekildi. Ama Anıtlar Kurulu diye bir kurul çıkıyor karşımıza."

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