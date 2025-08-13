Edirne’de milyonluk tefecilik operasyonu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Edirne’de paraya ihtiyacı olan kişilere yüksek faizle borç para verdiği öne sürülen 2 kişi polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Tefecilik yaptıkları öğrenilen 2 kişi sorgularının ardından tutuklandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde paraya ihtiyacı olan kişilere yüksek faiz karşılığında borç para verdikleri, görüntü incelemeleri ve MASAK hareketlerince tespit edilen G.M. ve C.O.'nin evlerine özel harekat polislerinin de katılımıyla operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.M. ve C.O., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

