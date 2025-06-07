Edirne’de motosikletin çarptığı yaya yaralandı

Kaynak: İHA

Edirne’de motosiklet sürücüsünün çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, Edirne Şükrüpaşa Mahallesi Bahriye Üçok Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T. M. kontrolündeki 06 BY 5942 plakalı motosiklet sürücüsünün yayaya çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı genç kız, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Polis ekipleri yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsünün daha önce ehliyetinin iptal edildiğini tespit etti. Sürücüye idari para cezası uygulandı ve ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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