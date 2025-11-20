Edirne’de polis ekiplerince 1. Murat Mahallesi Cafeler Caddesi üzerinde gerçekleştirilen şok uygulamada 65 araç tek tek kontrol edildi, 12 sürücüye çeşitli maddelerden cezai işlem uygulandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi Ekipleri, kent genelinde trafik güvenliğini artırmaya yönelik denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Kural ihlaline geçit vermeyen polis ekipleri 1. Murat Mahallesi Kafeler Caddesi’nde gerçekleştirdikleri şok uygulamada adeta kuş uçurtmadı. Araçlar ve motosikletlerin tek tek durdurulduğu uygulamada sürücülere trafik kurallarına uyumun önemi de hatırlatıldı.

65 ARAÇ TEK TEK KONTROL EDİLDİ

Toplam 65 aracın tek tek kontrol edildiği denetimde, 12 araç ve sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı.

Alkol, ehliyet-ruhsat, muayene, sigorta, emniyet kemeri ve kask gibi kontrollerin büyük titizlikle yapıldığı uygulamada, trafik güvenliğini tehlikeye atan kural ihlallerine geçit verilmedi. Trafik ekipleri, sürücülerin hem kendi can güvenlikleri hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliği için kurallara uygun şekilde seyretmelerini sağlamak adına denetimlerini kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.