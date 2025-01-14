Edirne'de otomobil şarampole uçtu

Edirne Keşan ilçesinde Enez istikametinden Keşan istikametine giden Ö.E. yönetimindeki 22 ABD 714 plakalı otomobil, Kılıçköy çıkışına geldiği sırada, genişletme çalışması nedeniyle yolun trafiğe kapatıldığını son anda fark etmesiyle sürücüsünün manevra yapması sonucu şarampole uçtu.

Kazada, sürücü Ö.E. ile otomobilde yolcu olarak bulunan E.M., L.T. ve T.D. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslar ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.