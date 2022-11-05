﻿Edirne'de otomobilin çarptığı sürüdeki 7 koyun telef oldu

AA'da yer alan haberde, Enez istikametinden Keşan'a giden M.K. idaresindeki 22 ABD 604 plakalı otomobil, Enez Yolu Mezarlığı önünde S.K'nin yönettiği koyun sürüsüne çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ekibi sevk edildi.
Kazada, 7 koyun telef oldu.Telef olan koyunlar, polisin güvenlik önlemi aldığı olay yerinden kaldırıldı.
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