Edirne’de otomobille hafif ticari araç çarpıştı. 2 yaralı

Saat 14.30 sıralarında, Keşan Gelibolu kara yolu üzerindeki Sanayi Kavşağı'nda meydana gelen kazada, Keşan'dan, Gelibolu yönüne seyir halinde ilerleyen 38 yaşındaki E.C. kontrolündeki 22 ADA 143 plakalı otomobil, kavşağa geldiği esnada 38 yaşındaki bir diğer sürücü S.D. idaresindeki 34 KZE 236 plakalı hafif ticari araçla hızla çarpıştı.

Yaşanan kazada otomobilin içinde bulunan A.Y.C ve hafif ticari araçtaki O.Ç. yaralandı. İhbar sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.