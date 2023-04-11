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Polisten kaçan çocuklar ortalığı birbirine kattılar

Edirne'de polisin dur ihtarına uymayıp, otomobille kaçan çocuklar ortalığı birbirine kattı. Kovalamaca çocukların gözaltına alınmasıyla son buldu.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 12:51
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Edirne'de otomobille polisten kaçan çocuklar ortalığı birbirine kattı

Polisten kaçan çocuklar ortalığı birbirine kattılar
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DHA'nın haberine göre, Edirne'de dün gece hareketli dakikalar yaşandı. Yol kontrolü yapan polisler, bir araca durması için uyarıda bulundu. Ancak otomobilde bulunan çocuklar gaza basarak, uzaklaşmak istedi. Polisler de otomobilin peşine düştü. Kovalamaca dakikalarca sürerken, olay Edirne Polisini alarma geçirdi. Hatta çocuklar sağa sola dönerken, sinyal bile verdiler. Yakalanacaklarını anlayan çocuklar bir noktada araçtan inerek, yaya olarak kaçmaya başladı. Ancak çok sayıdaki polis bu kaçışı engelledi. İki çocuk gözaltına alındı, polis merkezine götürüldü Bu sırada çevrede toplananlar çocuklar tepki gösterdi. 

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