Edirne’de her hafta kurulan Cumartesi pazarında Bulgar turist yoğunluğu yaşandı. Bol bol alışveriş yapan Bulgar turistler, pazarı hareketlendirdi.

Esnaf Habil Mert, "Ocak ayından Eylül ayına kadar işlerimiz zayıftı. Daha yeni açılmaya başladı" dedi.

Edirne'de çarşı ve pazarda Bulgar turist yoğunluğu yaşanıyor. Kur farkı avantajı dolayısıyla Edirne’yi tercih eden Bulgar turistler, Cumartesi Pazarı'na akın etti. Bol bol alışveriş yapan Bulgar turistler, pazar esnafının yüzünü güldürdü.

Esnaf Habil Mert, Bulgar turist yoğunluğunun Edirne’deki esnafa faydalı olduğunu söyledi. Esnaf Türker Tulga da Romanya’dan alışveriş için turistlerin geldiğini ifade etti.

'ESNAF OLARAK MEMNUNUZ'

Esnaf Habil Mert, şunları kaydetti:

“Biz esnaf olarak memnunuz. Ocak ayından eylül ayına kadar işlerimiz zayıftı. Daha yeni açılmaya başladı. Bu süreçte epey sıkışmıştık ama şimdi hamdolsun işlerimiz biraz daha açıldı. Bunun hem bize hem Edirne’deki genel tüm esnafa faydalı olduğunu düşünüyorum. Genel ülke bütçesine de katkısı olduğunu düşünüyorum. İnşallah böyle devam eder diye umuyorum.”

'MÜŞTERİLERİMİZİN SAYISINDA BİR ARTIŞ VAR'

Esnaf Türker Tulga, şunları söyledi:

“Burada sadece Bulgaristan’dan değil, Romanya’dan ve Yunanistan’dan da müşterilerimiz geliyor. Belli aralıklarla bu potansiyelin çoğalması, azalması gündeme geliyor. Yıl başına yaklaşan bugünlerde Bulgar ve Romanyalı müşterilerimizin sayısında bir artış var. Yazın bayağı durgun bir dönem geçirdik. Esnaf olarak bayağı zorlu günler atlattık. Bir çoğumuz borçlarla sezonu geçirdik. Ama şu anda pazar hareketlendi. Çok şükür ekmeğimizi alıyoruz.”