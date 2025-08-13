Edirne’de polis ekiplerinden dev operasyon!

Kaynak: İHA
Edirne'de, polis tarafından düzenlenen operasyonla tefecilik yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan G.M. ve C.O., tutuklandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde paraya ihtiyacı olan kişilere yüksek faiz karşılığında borç para verdikleri, görüntü incelemeleri ve MASAK hareketlerince tespit edilen G.M. ve C.O.'nin evlerine özel harekat polislerinin de katılımıyla operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.M. ve C.O., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

