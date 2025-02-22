Edirne’de Ramazan hazırlıkları başladı

Edirne'deki selatin camilerde 11 ayın sultanı Ramazan'ın yaklaşması dolayısıyla hazırlıklar başladı. Avizelerden ahşap döşemelere, halılardan misafir alanlarına kadar camilerdeki her bir köşe gül suyu ile temizlenerek ziyaretçiler için hazırlanıyor.

Ramazan'ın başlamasına sayılı günler kala Edirne'deki camilerde hummalı bir temizlik çalışması yapılıyor. Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye başta olmak üzere Eski Camii ve Üç Şerefeli Camii'nde de temizlik ve düzenleme çalışmaları başladı. Avizelerden ahşap döşemelere, halılardan misafir alanlarına kadar camilerdeki her bir köşe gül suyu ile temizlenerek ziyaretçiler için hazırlanıyor.

"TÜM CAMİLERİMİZ RAMAZAN'DA GÜL KOKACAK"

Edirne İl Müftüsü Ercan Aksu, "Önümüzdeki Cuma akşamı ilk teravih namazı kılınacak. Gecesinde de sahura kalkacağız. Cumartesi akşamı da inşallah ailemizle ve sevdiklerimizle beraber iftarın sevincini yaşayacağız. Ramazan ayı münasebetiyle selatin camiler başta olmak üzere tüm camilerimizde hazırlıklar yapıldı. Tüm camilerimizde temizlik yapılıyor. Camilerimizi gül suyu ile temizliyoruz. Tüm camilerimiz Ramazan'da gül kokacak" dedi.

11 Ayın Sultanı Ramazan ayı öncesi camilerde hazırlıklar devam ederken ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma akşamı kılınacak.