Edirne'de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu. Geçen yıl 20 TL olan 350 gram pidenin fiyatı bu yıl 30 TL olarak belirlendi. Edirne Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, Ramazan ayına sayılı günler kala pidenin fiyatına ilişkin açıklama yaptı.

Cingöz, geçen yıl 20 TL olan 350 gram pidenin bu yıl 30 TL olmasının, fırıncılardan gelen talep doğrultusunda belirlendiğini belirtti. Ayrıca, Türkiye genelinde 350 gram pidenin 30 TL, 300 gram pidenin ise 25 TL olduğu ifade edildi. Edirne'de de 350 gram sade pide 30 TL'den satışa sunulacak. Yumurtalı pide isteyenler, farkını ödeyerek bunu talep edebilecek.