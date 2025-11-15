Kaza, akşam saatlerinde Keşan-Malkara kara yolu üzerindeki bir hazır beton fabrikası yakınlarında meydana geldi. Keşan’dan Malkara yönüne giden B.T. yönetimindeki 22 ADC 218 plakalı motosiklet, fabrika yakınlarında sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi. Kazada, sürücü B.T., ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’e kaldırıldı. Tedavisi süren B.T.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)