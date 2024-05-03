Edirne'de sağanak etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'kuvvetli yağış' uyarısında bulunduğu yerler arasında gösterilen Edirne’de öğle saatlerinde yağış etkisini gösterdi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ıslanmamak için kapalı yerlere ve saçak altlarına saklandı. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, arabalar ilerlemekte zorluk yaşadı. Trafik personelleri önemli yerlerde tedbir alarak, trafiğin düzgün akmasını sağladı. Hava sıcaklığının 21 derece olduğu Edirne'de, yağışın yer yer etkisini sürdüreceği ifade edildi.