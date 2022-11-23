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Edirne'de sağanak

 Edirne'de sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 15:14
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Edirne'de sağanak etkili oldu

Edirne'de sağanak
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Edirne'de sabah saatlerinde etkisini gösteren sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

İşlerine giden vatandaşlar, şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Trafik ekipleri, kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte, yağmurun 2 gün aralıklarla sürmesi bekleniyor. (AA)

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