﻿Edirne'de sağanak

Edirne'de sabah saatlerinde etkisini gösteren sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
İşlerine giden vatandaşlar, şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı.
Trafik ekipleri, kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte, yağmurun 2 gün aralıklarla sürmesi bekleniyor. (AA)
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