Edirne'de sağanak yağış etkili oldu

Kaynak: İHA
Edirne'de sağanak yağış etkili oldu

Edirne’de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Edirne'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar iş yerlerinin altına sığınırken, yanında şemsiyesi olanlar da yağmurdan korunmaya çalıştı. Havanın sıcak olmasını fırsat bilip kente gezmeye gelen turistler de yağışa yakalanınca zor anlar yaşadı.

Yağmur sebebiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Belli aralıklarla şiddetini arttıran yağış sebebiyle trafikte araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Öte yandan yağmura aldırış etmeyen sokak çalgıcıları ise müzikler eşliğinde doyasıya eğlendi.

Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte yağışın belli aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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