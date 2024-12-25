Edirne’de sağanak yağmura teslim oldu!

Kaynak: İHA
Edirne’de sağanak yağmura teslim oldu!

Edirne'de sabah saatlerinde hafif şekilde başlayan yağış zaman zaman etkisini arttırdı. Vatandaşlar yürümekte zorlandı.

Edirne'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İşlerini halletmek için dışarı çıkan vatandaşlar, zor anlar yaşadı.

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Trafikte de zaman zaman aksamalar yaşandı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, işlek noktalarda görev alarak sürücüleri ve yayaları dikkatli gitmeleri yönünde uyardı.

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Sabah saatlerinde etkisini gösteren yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş yerlerinin altına saklanarak korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise tedbirini şemsiyeyle aldı.

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Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte yağışın belirli aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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