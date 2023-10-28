Edirne'de Selimiye Camii ile dolunay manzarası mest etti

Edirne’de Türk bayraklı Selimiye Camii ile dolunayın görüntüsü kartpostallık manzara oluşturdu.

KAYNAK: İHA
Edirne'de Selimiye Camii ile dolunay manzarası mest etti

Edirne’de akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay, Selimiye Camii ile birlikte görenleri hayran bırakacak görüntüler oluşturdu. Gün batımının ardından beliren dolunay, kentteki tarihi eserlerle ayrı bir görsel şölen sundu.

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KARTPOSTALLIK MANZARA

Özellikle Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği, Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camii, dolunayla kartpostallık manzaralar oluşturdu. Fotoğraf sanatçısı Turan Ülgüdür da bu özel an için “Bu geceden bir Edirne olsun 100. Yılda Saygıyla sağlıkla olsun” dedi.

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