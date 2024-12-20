Edirne'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Edirne'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı!

Edirne'nin İpsala ilçesinde, seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Çıkan yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre; Keşan istikametinden, İpsala istikametine giden H.A.Ö. idaresindeki otomobilin motor bölümünden bilinmeyen bir nedenle dumanlar çıktı.

Dumanları fark eden sürücü H.A.Ö., emniyet şeridine park ettiği otomobilden inerek, durumu acil sağlık ekiplerine başvurdu.

ALEVLER TÜM OTOMOBİLİ SARDI

Alevler, kısa sürede tüm otomobili sararken, ihbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan alevler söndürüldü. Otomobilin sadece demir aksamı kalırken, yangın ile ilgili araştırma başlatıldı.

Edirne'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı!

Edirne'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı!

Edirne'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı!

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