﻿Edirne'de simide zam talebi reddedildi

EDESOB Başkanı Kemal Cingöz, Edirne’nin Süloğlu ve Uzunköprü ilçesi esnafından 4 liradan satılan simidin 7 lira olması yönündeki talep geldiğini dün açıkladı.
Bugün yapılan EDESOB yönetim kurulu toplantısında 4 liradan satılan simidin 7 lira olması yönündeki talep reddedildi.
Cingöz, dün yaptığı açıklamada, "Şu an 7 lira simit fiyatı demek bana göre yani gülmekten kendimi alamıyorum. Böyle bir şey olmaz. Mümkün değil" tepkisini göstermişti.
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