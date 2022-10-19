﻿Edirne'de simide zam talebi reddedildi

EDESOB Başkanı Kemal Cingöz, Edirne’nin Süloğlu ve Uzunköprü ilçesi esnafından 4 liradan satılan simidin 7 lira olması yönündeki talep geldiğini dün açıkladı.

Bugün yapılan EDESOB yönetim kurulu toplantısında 4 liradan satılan simidin 7 lira olması yönündeki talep reddedildi.

Cingöz, dün yaptığı açıklamada, "Şu an 7 lira simit fiyatı demek bana göre yani gülmekten kendimi alamıyorum. Böyle bir şey olmaz. Mümkün değil" tepkisini göstermişti.