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Edirne'de simide zam talebi reddedildi

Edirne’de 4 liradan satılan kara fırın simidinin yüzde 75 zam yapılarak 7 lira olması talebi, Edirne Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (EDESOB) Yönetim Kurulu’nda reddedildi.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 17:34
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Edirne'de simide zam talebi reddedildi

Edirne'de simide zam talebi reddedildi
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EDESOB Başkanı Kemal Cingöz, Edirne’nin Süloğlu ve Uzunköprü ilçesi esnafından 4 liradan satılan simidin 7 lira olması yönündeki talep geldiğini dün açıkladı.

Bugün yapılan EDESOB yönetim kurulu toplantısında 4 liradan satılan simidin 7 lira olması yönündeki talep reddedildi.

Cingöz, dün yaptığı açıklamada, "Şu an 7 lira simit fiyatı demek bana göre yani gülmekten kendimi alamıyorum. Böyle bir şey olmaz. Mümkün değil" tepkisini göstermişti.

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