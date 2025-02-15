Edirne’de sis görüş mesafesini düşürdü! Araçlar güçlükle ilerliyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Edirne’de sis görüş mesafesini düşürdü! Araçlar güçlükle ilerliyor

Edirne'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metrenin altına düştü.

Edirne'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metrenin altına kadar düştü.

u8.jpgEdirne'de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metrenin altına düşerken, Selimiye Camii başta olmak üzere kentin tarihi simgeleri gözden kayboldu. Trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri ve ışıklardan yolun karşısına geçen yayaları da dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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