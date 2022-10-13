13 Ekim 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Su borusu bomba gibi patladı

Edirne'de ana su borusunda meydana gelen patlama sebebiyle asfaltta göçük oluştu. Metrelerce derinliği dolduran içme suyu, 10 saatten fazla cadde boyunca aktı.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 09:41
Takip Et

Edirne'de su borusu bomba gibi patladı

Su borusu bomba gibi patladı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde şehrin su ihtiyacını karşılayan ana su borusunda arıza meydana geldi. Boru hattında oluşan patlama sebebiyle asfalt çökerek metrelerce derinliğinde çukur oluştu. 

Oluşan çukuru dolduran binlerce metreküp su, şehrin en işlek caddelerinden biri olan Gazi Caddesi boyunca boşa aktı. Arızaya müdahale eden belediye ekipleri ise, ana vanadan suyun akışını keserek boruyu değiştirmek için 10 saati aşkın süredir müdahale çalışmalarına devam etti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Uğur Dündar ‘Bezmenler’ olayının perde arkasını anlattı! Dikkat çeken ‘Alaattin Çakıcı’ detayı
1
﻿Uğur Dündar ‘Bezmenler’ olayının perde arkasını anlattı! Dikkat çeken ‘Alaattin Çakıcı’ detayı
﻿Uğur Dündar ‘Bezmenler’ olayının perde arkasını anlattı! Dikkat çeken ‘Alaattin Çakıcı’ detayı
﻿Son ankette Millet İttifakı farkı açtı. MHP baraj altı kaldı İYİ Parti büyük sıçrama yaptı
2
﻿Son ankette Millet İttifakı farkı açtı. MHP baraj altı kaldı İYİ Parti büyük sıçrama yaptı
﻿Son ankette Millet İttifakı farkı açtı. MHP baraj altı kaldı İYİ Parti büyük sıçrama yaptı
﻿Tartışan dedeler yürüyemeyince. Mahkeme heyeti huzurevine geldi
3
﻿Tartışan dedeler yürüyemeyince. Mahkeme heyeti huzurevine geldi
﻿Tartışan dedeler yürüyemeyince. Mahkeme heyeti huzurevine geldi
﻿Enerji krizi tırmanıyor. Avrupa’nın petrol ambargosu hamlesine Rusya'dan kritik yanıt
4
﻿Enerji krizi tırmanıyor. Avrupa’nın petrol ambargosu hamlesine Rusya'dan kritik yanıt
﻿Enerji krizi tırmanıyor. Avrupa’nın petrol ambargosu hamlesine Rusya'dan kritik yanıt
﻿Seri zamların ardından motorine indirimcik geldi
5
﻿Seri zamların ardından motorine indirimcik geldi
﻿Seri zamların ardından motorine indirimcik geldi
﻿Son zamların ardından bir gıda ürünü daha lüks sınıfına girdi. Sıkı tutunun uçuyoruz
6
﻿Son zamların ardından bir gıda ürünü daha lüks sınıfına girdi. Sıkı tutunun uçuyoruz
﻿Son zamların ardından bir gıda ürünü daha lüks sınıfına girdi. Sıkı tutunun uçuyoruz
﻿AKP'li Metin Külünk'ten akıllara ziyan ‘dolar’ hesabı: Kur 7-8 liraya düşer...
7
﻿AKP'li Metin Külünk'ten akıllara ziyan ‘dolar’ hesabı: Kur 7-8 liraya düşer...
﻿AKP'li Metin Külünk'ten akıllara ziyan ‘dolar’ hesabı: Kur 7-8 liraya düşer...
﻿Çığlıkları genç kızın hayatını kurtardı
﻿Çığlıkları genç kızın hayatını kurtardı
﻿Çığlıkları genç kızın hayatını kurtardı
﻿Sınır dışı edilen Djokovic Avustralya Açık'ta olacak mı
﻿Sınır dışı edilen Djokovic Avustralya Açık'ta olacak mı
﻿Sınır dışı edilen Djokovic Avustralya Açık'ta olacak mı
﻿Muğla Datça Belediyesi işçi alacak
﻿Muğla Datça Belediyesi işçi alacak
﻿Muğla Datça Belediyesi işçi alacak
﻿Türkiye'den İngiltere'ye giden yolcu uçağına terör tehdidi. Savaş uçakları eşliğinde mecburi iniş yaptı
﻿Türkiye'den İngiltere'ye giden yolcu uçağına terör tehdidi. Savaş uçakları eşliğinde mecburi iniş yaptı
﻿Türkiye'den İngiltere'ye giden yolcu uçağına terör tehdidi. Savaş uçakları eşliğinde mecburi iniş yaptı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.