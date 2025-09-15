Tarihi eser kaçakçılığı: Binlerce antika sikke ele geçirildi

Bulgaristan'ın Lesovo Gümrük Muhafaza birimindeki gümrük memurları, bir tırın denetimi sırasında bin 871 adet antika sikke, ok ucu, antika mücevher parçaları ve eşya ele geçirdi.

Yabancı plakalı yük aracı, Türkiye den çıkarak ülke içinde bir giriş güzergahında Lesovo Gümrük Muhafaza birimine ulaştı. Türk vatandaşı olan şoför, Türkiye'den Almanya'ya yük taşıdığını belirten belgeler sundu ve beyan edilecek başka bir şey olmadığını belirtti. Risk analizi yapıldıktan sonra, araç detaylı bir gümrük muayenesi için seçildi.

871 ADET KAÇAK ANTİKA SİKKE ELE GEÇİRİLDİ

Müfettişler, kontrol çalışmaları sırasında sürücü kabinindeki yatağın altında, sürücünün kişisel eşyalarının arasına gizlenmiş, koli bandına sarılı 19 paket buldu. Paketlerin toplam bin 764 adet antika madeni para ve ok uçları, mücevher parçaları ve diğer antika objeler de dahil olmak üzere 107 adet antika eşya içerdiği tespit edildi.

Toplam bin 871 adet kaçak antika sikke ve eşya ele geçirildi ve bilirkişiye sunulacak. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Kamyon sürücüsü hakkında gümrük kanununa göre suç duyurusunda bulunuldu ve idari işlem başlatıldı.