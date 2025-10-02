Edirne’de tek katlı evde kaçış hazırlığı! FETÖ üyeleri, insan kaçakçıları ile birlikte yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Dairesi, Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü, Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Özel Hareket, Asayiş Şube Müdürlüğü ve yunus polisleri iş birliğiyle, Çavuşbey Mahallesi Ağaçpazarı Caddesi'ndeki Ş.D.'ye ait tek katlı müstakil eve operasyon düzenlendi.

Evdeki aramada 4'ü Pakistan, 11'i Afganistan uyruklu olmak üzere 15 insan kaçakçıları ve FETÖ/PDY bağlantılı 4 şüpheli yakalandı. Kaçak 15 göçmen İl Göç İdaresi'ne teslime edilirken, 4 şüpheli ve ev sahibi Ş.D. ise gözaltına alındı.