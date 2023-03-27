﻿Edirne'de terör örgütü şüphelileri yakalandı. 3 gözaltı daha

Jandarma ekipleri, Meriç ilçesindeki askeri yasak bölgede kaçmaya çalışan iki FETÖ/PDY şüphelisini yakalarken, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birlikleri ise merkezdeki askeri yasak bölgede PKK şüphelisi bir kişiyi yakaladı.

Jandarma ekiplerince, Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışan H.S. ve F.A. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan haklarında açılmış dosya bulunduğu belirlendi.

Operasyonda Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK şüphelisi A.T.'yi yakaladı. Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen A.T.’nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Ayrıca, 4 gün önce yapılan operasyonda da bir kişi tutuklanmıştı.