Edirne'de TIR trafik canavarlığı yaptı

Edirne'nin Enez ilçesinde, bir TIR sürücüsünün hatalı sollama yapması sonucu karşıdan gelen otomobille tehlikeli bir karşılaşma yaşandı.
Sürücülerin hızlı refleks göstererek ani fren yapmaları, bir kazanın eşiğinden dönülmelerini sağladı.
Bu anlar, bir araç kamerası tarafından kaydedildi.
Olay, Keşan-Enez karayolunda gerçekleşti.
Enez'den Keşan yönüne seyir halinde olan TIR şoförü, önünde seyreden kamyonu sollamak isterken hata yaptı.
Bu sırada karşı yönden gelen otomobille karşı karşıya gelen TIR, her iki sürücünün de yavaşlaması ve durumu zamanında fark edip fren yapmaları sayesinde kazadan kurtuldu.
TIR, sol şeritte bekledikten sonra önündeki kamyon geçtikten sonra sağ şeride geçerek yoluna devam etti.
Yaşanan bu tehlikeli anlar, otomobilin araç kamerasına yansıdı.