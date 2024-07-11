Edirne'de TIR trafik canavarlığı yaptı

Edirne'de TIR trafik canavarlığı yaptı
Düzenleme: Kaynak: DHA

Sürücüsünün hatalı sollama yaptığı TIR, kazaya neden oluyordu o anlar kamerada.

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Edirne'de TIR trafik canavarlığı yaptı 1

Edirne'nin Enez ilçesinde, bir TIR sürücüsünün hatalı sollama yapması sonucu karşıdan gelen otomobille tehlikeli bir karşılaşma yaşandı.

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Edirne'de TIR trafik canavarlığı yaptı 2

Sürücülerin hızlı refleks göstererek ani fren yapmaları, bir kazanın eşiğinden dönülmelerini sağladı.

Bu anlar, bir araç kamerası tarafından kaydedildi.

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Edirne'de TIR trafik canavarlığı yaptı 3

Olay, Keşan-Enez karayolunda gerçekleşti.

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Edirne'de TIR trafik canavarlığı yaptı 4

Enez'den Keşan yönüne seyir halinde olan TIR şoförü, önünde seyreden kamyonu sollamak isterken hata yaptı.

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Edirne'de TIR trafik canavarlığı yaptı 5

Bu sırada karşı yönden gelen otomobille karşı karşıya gelen TIR, her iki sürücünün de yavaşlaması ve durumu zamanında fark edip fren yapmaları sayesinde kazadan kurtuldu.

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Edirne'de TIR trafik canavarlığı yaptı 6

TIR, sol şeritte bekledikten sonra önündeki kamyon geçtikten sonra sağ şeride geçerek yoluna devam etti.

Yaşanan bu tehlikeli anlar, otomobilin araç kamerasına yansıdı.

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