Edirne'de toplu taşıma ücretleri zamlandı

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Edirne'de toplu taşıma ücretleri zamlandı

Edirne'de toplu taşıma ücretlerine yüzde 37 oranında zam yapıldı. Otobüs ücreti 23 liraya yükseltilirken, öğrenci ücreti 16,30 TL oldu.

Edirne Toplu Ulaşım Sistemi ETUS'ta zamlı günler başladı. Fiyatlar arttı, minibüslerde de ücretler arttı. Minibüslerde 16.8 lira olan sivil yolcu taşıma ücreti 23 lira, 11.9 lira olan öğrenci ücreti 16.3 lira oldu.

Haziran dönemi Edirne Belediye Meclisi toplantısında alınan zam kararı Edirne Toplu Ulaşım sisteminde uygulanmaya başlandı. Zam oranı yüzde 37 oranında kayıtlara geçti.

ETUS araçlarına kent kartla sivil biniş 23 TL, öğrenci binişi 16,30 TL oldu. Kredi kartı veya temassız kart kullanımlı biniş 26 TL, QR biletler ise 27,50 TL'ye yükseltildi. Taksilerde ise açılış ücreti 40 TL, yolculuk başına minimum ücret 90 TL'ye çıkarıldı. Servis ücretlerinde de 0-3 kilometre bin 575 TL, 3- 6 kilometre bin 875 TL, 6- 10 kilometre 2 bin 175 TL, 10- 15 kilometre 2 bin 400 TL oldu.

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