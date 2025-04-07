Edirne'de toplu ulaşıma zam!

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, “Benim en önemsediğim konu öğrenci kardeşlerim. Onlar gerçekten çok zor ekonomik koşullar altında. Kardeşlerimizle konuştuğumuz zaman maddi imkansızlıklar nedeniyle hem sosyalleşemedikleri gibi hem de ulaşımı kullanmakta zorluk yaşıyorlar” dedi.

Edirne Belediye Meclisi, Nisan ayı toplantısı Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın başkanlığında gerçekleşti. Mecliste alınan kararla ETUS’un yeni zamlı tarifesiyle sivil indi bindi ücreti kent kartla 23 liradan, 26 lira 45 kuruşa yükseldi. Öğrenci ücreti ise yüzde 15’lik zam farkı Edirne Belediyesi tarafından karşılamak üzere 16 lira 30 kuruş olarak sabit kaldı.

"2 LİRA 45 KURUŞLUK FARKI BİZLER KARŞILAYACAĞIZ"

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, şunları kaydetti:

"Benim en önemsediğim konu öğrenci kardeşlerim. Onlar gerçekten çok zor ekonomik koşullar altında. Kardeşlerimizle konuştuğumuz zaman maddi imkansızlıklar nedeniyle hem sosyalleşemedikleri gibi hem de ulaşımı kullanmakta zorluk yaşıyorlar. Doğlayısıyla biz de onların en azından bu yüküne zam yapmıyoruz. Edirne Belediyesi olarak esnafı da mağdur etmemek adına aradaki 2 lira 45 kuruşluk farkı bizler karşılayacağız."

AK Partili Meclis Üyesi Necamettin Attay, ETUS şoförlerinin 65 yaş üstü ücretsiz seyahat eden yolculara kötü davranış sergilediğini ifade ederek "Bir gün yaşlanacağımızı düşünerek ETUS yönetimi, şoförlerin vatandaşlara hitaplarıyla ilgili sıkıntıları çözmesi gerekiyor." dedi.

"EDİRNE HALKININ VERDİĞİ VERGİLER EDİRNE HALKINA HİZMET OLARAK GERİ DÖNÜYOR"

CHP Meclis Üyesi Engin Yağcılar, ETUS şoförlerinin davranışlarıyla ilgili yaptırımlar olacağını kaydederek, "hangi araca kaç kişi biniyorsa ücretsiz ay sonunda yapılacak hesaplama sonucunda her binişin yarı ücretini biz belediye olarak ilgili araç sahibine ödeyeceğiz. 65 yaş üzerindeki olumsuz tutumlar sona erecektir. Bundan sonra 65 yaş üstü ETUS’a rahatla binebilir. Edirne Belediyesi onun biletinin ücretinin yarısını bizzat kendi kasasından karşılıyor. Edirne halkının verdiği vergiler Edirne halkına hizmet olarak geri dönüyor. ETUS ilgili plaka, şoför hakkında yapılan haklı bir şikayet olursa, o araç bu ay ki destekten mahrum kalacak. 65 yaş üstü yarı ücretini ödediğimiz ve öğrenciler için 2 lira 45 kuruşun ödenmeyeceğine dair karar aldık. Yine aynı şekilde bu tutum ve davranışlar bir ay içerisinde 3 kere tekrarlanırsa bu araç plakası tamamen 3 aylık gelir desteğinden mahrum kalacak." diye konuştu.