Edirne’de trafik kazası: 1 ölü

Edirne’de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Edirne’de trafik kazası: 1 ölü

Kaza, Uzunköprü-Keşan Karayolu Karapınar köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uzunköprü istikametinden Keşan yönüne gitmekte olan N.A. idaresindeki 16 AEF 351 otomobil, Karapınar köyü kavşağına geldiği sırada, önünde giden ve kavşağa dönüş yapmak isteyen tescilsiz motosiklete çarptı.

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Kazada ağır yaralanan ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsünün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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