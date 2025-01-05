Edirne’de trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Edirne’de trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 22.15 te Fatih Mahallesi İbrahim Zağra Caddesi ile 44. Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, C.A. idaresindeki otomobil ile Y.B. kontrolündeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki araç da farklı yönlere savrulurdu. Kazada hafif yaralanan sürücü ve yanında bulunan arkadaşı olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Mahalle sakinleri kaza olan Fatih Camii köşesinde son 1 ayda 7 kazaların yaşandığını belirterek, yetkililerden önlem alınmasını istedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edirne’de trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Edirne’de trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Edirne’de trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Edirne’de trafik kazası: 2 kişi yaralandı

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