Edirne'de tren istasyonu şantiyesinde çıkan yangın!

Kaynak: İHA
Edirne'de tren istasyonu şantiyesinde çıkan yangın!

Edirne'de bulunan TCDD Tren Garı İstasyonu'nun inşaat sahasında yangın meydana geldi.

Olay, İstasyon Mahallesi'nde yer alan şantiye alanında gerçekleşti. İlk raporlara göre, yangın ahşap traverslerin alev alması sonucu başladı ve yoğun dumanlar hızla gökyüzüne yükseldi. Bölgedeki vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine iletti.

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Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri, yangına müdahale etmek için harekete geçti. İtfaiye ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda, yangın yaklaşık bir saat içinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlerin, garajdaki kamyonlara zarar vermemesi için özel önlemler alındı. Yangının çıkış nedeni üzerinde detaylı bir inceleme yürütülmekte olup, sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacak.

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