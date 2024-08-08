Edirne'de tren istasyonu şantiyesinde çıkan yangın!

Olay, İstasyon Mahallesi'nde yer alan şantiye alanında gerçekleşti. İlk raporlara göre, yangın ahşap traverslerin alev alması sonucu başladı ve yoğun dumanlar hızla gökyüzüne yükseldi. Bölgedeki vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine iletti.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri, yangına müdahale etmek için harekete geçti. İtfaiye ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda, yangın yaklaşık bir saat içinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlerin, garajdaki kamyonlara zarar vermemesi için özel önlemler alındı. Yangının çıkış nedeni üzerinde detaylı bir inceleme yürütülmekte olup, sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacak.