Edirne’de tren istasyonu şantiyesinde çıkan yangında dumanlar gökyüzünü kapladı

Yangın, Güney Çevre Yolu üzerindeki Edirne Tren Garı İstasyonu şantiyesinde meydana geldi.

Ahşap traverslerde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan alevler hızla büyüyerek dumanların göğe yükselmesine neden oldu.

Yangını fark eden vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, alevlerin garajda bulunan kamyonlara sıçramaması için yoğun bir şekilde müdahalede bulundu. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.