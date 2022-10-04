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Viraji alamadı huzurevinin duvarına çarptı

Edirne'de Keşan-Uzunköprü karayolu üzerinde İ.K. yönetimindeki 59 AAT 325 plakalı araç Uzunköprü istikametine seyir halinde iken Keşan yolu üzerinde bulunan Çağla Nur Huzurevi'nin önünde virajı alamadı.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 23:06
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Edirnede virajı alamayan otomobil huzurevine çarptı

Viraji alamadı huzurevinin duvarına çarptı
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Sürücü aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere, ardından istinat duvarına çarptı. Araçta yolcu olarak bulunan H.K., M.K., S.K. ve E.K. araçtan bir süre dışarı çıkamadı.

Ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarıldılar Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR DEVLET HASTANESİNE KALDIRILDI

Olay yerine gelen polis ekiplerinin ve bölgede olan Çarşı Mahalle Bekçileri’nin de yardımıyla araçtakiler çıkarılırken, kazada yaralanan araç sürücüsü İ.K. ve araçta yolcu olarak bulunan H.K., M.K., S.K ve E.K ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Duvara çarparak duran araç çekici yardımıyla kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

 

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