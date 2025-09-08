Edirne'de yeni eğitim ve öğretim yılı başladı

Edirne'de 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı kapsamında 53 bin 782 öğrenci ders başı yaptı. Edirne Valisi Yunus Sezer, Yüksel Yeşil İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya gelerek heyecanlarına ortak oldu.

Kentte, yeni eğitim ve öğretim yılı başlarken, Edirne Valisi Yunus Sezer'in katılımıyla Kocasinan Mahallesi'ndeki Yüksel Yeşil İlkokulu'nda program düzenlendi. Vali Sezer, okul girişinde öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı. Okul bahçesinde öğrencilerle sohbet eden Vali Sezer, beraber fidan dikti. Okulda derslere başlayan tüm öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı'nın "İlk Dersimiz: Yeşil Vatanımız" teması kapsamında da fidan dağıtıldı.

'HAFTALAR ÖNCESİNDEN HAZIRLIK ÇALIŞMASI YAPIYORUZ'

Okula yeni başlayan ilkokul birinci sınıfların da heyecanına ortak olan Vali Sezer, yeni eğitim ve öğretim yılıyla ilgili tüm hazırlıkların yapıldığını belirterek, "Okullar başlayınca bizler de sadece eğitimle ilgili değil, bununla ilgili olarak başta Milli Eğitim Müdürlüğümüz olmak üzere ilgili bütün birimlerimizle toplantılar gerçekleştirilerek haftalar öncesinden bir hazırlık çalışması yapıyoruz. Öncelikle okullarımızı fiziki olarak hazırlıyoruz. Daha sonra da okul çevreleri, trafik ve güvenlik başta olmak üzere de gerekli tedbirleri alarak çocuklarımızın ve velilerimizin huzur içerisinde okullarına gelmelerini ve huzur içerisinde burada eğitim ve öğretimlerine devam etmeleri için gerekli çalışmaları yapıyoruz" dedi.

'DENETİMLERİMİZ DEVAM EDECEK'

Kent genelinde 53 bin 782 öğrencinin ders başı yaptığını dile getiren Sezer, "Bu sene ilkokula başlayan çocuklarımız oldu. 4071 çocuğumuz ilkokul 1'inci sınıfa başladılar. Okul öncesi eğitim kurumlarına 5411 öğrenci başladı, ortaokul 5.sınıflarına 4719, ortaöğretim 9. sınıflarına 4440 öğrenci olmak üzere toplamda hayatlarında yeni sayfa açan 18641 öğrencimiz bir şekilde hayatlarında yeni bir sayfayı açmış durumdalar. Bu sene de okul çevreleri başta olmak üzere, kantinlerimiz başta olmak üzere il tarım müdürlüğümüz ve sağlık müdürlüğümüz tarafından sağlık ve hijyen yönüyle, okul çevrelerinde asayiş ve güvenlik açısından da il emniyet müdürlüğümüz ve jandarmamız tarafından gerekli denetimler yapıldı. Bundan sonra da yapılmaya devam edecek. Özellikle okul servis araçlarıyla ilgili, il emniyet müdürlüğümüz, jandarmamız ve yine aynı şekilde Milli Eğitim Müdürlüğümüz personeli tarafından da bu denetimler devam edecek" şeklinde konuştu.

'BU SENEYİ DAHA BAŞARILI BİR ŞEKİLDE GEÇİRMEYİ TEMENNİ EDİYORUZ'

Her okulun bir başarı çizelgesi olduğunu da kaydeden Vali Sezer, "Her okulumuz bir karnesi, bir başarı çizelgesi var. Bu başarı çizelgesiyle sınıflar arasındaki eğitim ve öğretim yönünden farklılıkları, okullar arasındaki farklılıkları ve Milli Eğitim Bakanlığımızın bize koyduğu Türkiye'ye yüzyılı ve maarif modeliyle ilgili çalışmaları birebir takip ederek kendi ilimizin özel şartlarını da buna katarak inşallah bu seneyi de daha başarılı bir şekilde üzerine koyarak geçirmeyi temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.