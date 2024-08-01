Edirne'de yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumu tanıtılıp, hasadı yapıldı

Edirne'nin Yalıkavak Geriş Mahallesi'nde, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün ürün geliştirme sahasında yapılan "Yerli ve Milli Hibrit Ayçiçeği Tarla Günü" etkinliğinde, Trakya Tohum A.Ş. tarafından üretilen 'Sun 2259 CL' isimli ayçiçeği tohumu gözler önüne serildi. Firma, yerli ve milli tohum üretimini artırmak amacıyla kurulduktan sonra, yıllık tohumluk üretimini 5-6 ton seviyesinden 2024 yılı itibarıyla yaklaşık 200 tona çıkardı.

Etkinliğe Edirne Vali Yardımcısı Ercan Çiçek, Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, oda ve borsa başkanları ile üreticiler katıldı. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. İrfan Öztürk, yerli hibrit tohum üretiminde önemli bir aşama kaydedildiğini belirtti. Öztürk, “Son yıllarda tohumluk üretiminde büyük bir artış yaşandı. Önceki yıllarda yıllık üretim 4-5 tonken, bugün 200 tona ulaştık. Hibrit tohum üretimi açısından bu çok önemli bir rakam” dedi.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ise, Trakya’nın ayçiçeği üretiminde sahip olduğu altyapı ve bilgi birikimini vurguladı. Şahin, “Trakya, ayçiçeği üretimi konusunda ciddi bir altyapıya sahip. Ekimden hasada kadar her aşamada yüksek verim sağlanabiliyor. Üretim kapasitemizi artırmak ve bu başarının devamını sağlamak için üreticilerimizden destek bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Etkinlik sonrası, yerli ve milli hibrit tohumla üretilen ayçiçeklerinin temsili hasadı yapıldı. Vali Yardımcısı Çiçek ve diğer katılımcılar, gelişimini tamamlayan ürünleri inceledi ve başarılı sonuçların devamını diledi.