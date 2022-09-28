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Meriç yer fıstığı coğrafi işaret aldı

Edirne'de yetiştirilen Meriç yer fıstığı coğrafi işaret aldı.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 11:13
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Edirne'de yetiştirilen Meriç yer fıstığı coğrafi işaret aldı

Meriç yer fıstığı coğrafi işaret aldı
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Trakya Kalkınma Ajansından (TRAKYAKA) yapılan yazılı açıklamaya göre, başvurusu 2017 yılında Meriç Ziraat Odası tarafından yapılan ve süreçleri TRAKYAKA tarafından yürütülen Meriç yer fıstığı, menşe işareti ile tescil almaya hak kazandı.

Böylelikle Meriç yer fıstığı, Edirne'nin, coğrafi işaret alan 11'inci ürünü oldu. Trakya'nın coğrafi işaretli ürün sayısı ise 23'e yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Meriç yer fıstığının Meriç ve çevresi için önemli bir değer olduğunu belirti.

TRAKYAKA olarak daha önce bölgede faaliyet gösteren bir tarımsal kalkınma kooperatifine, proje bazlı olarak ekipman desteğinde bulunduklarını aktaran Şahin, "Meriç yer fıstığı; yağıyla, unuyla, çerezlik olarak bölge çiftçisini kalkındıracak bir üründür. Coğrafi işaret alarak bu ürüne değer katacak önemli adımlardan birini daha atmış olduk." ifadelerini kullandı.

- Kabuğu ince ve çabuk kırılabilen bir yer fıstığı

Meriç ilçesinde yetiştirilen baklagiller familyası (Fabacea, Arachis hypogaea) içinde yer alan ve küçük tane (tohum) yapılı Meriç yer fıstığının tohum zarı ince ve kızıl, kabuğu ise ince ve çabuk kırılabilen yapıda.

Kavrulduktan sonra yarım, 1, 2 ve 5 kilogram paketlerde veya 25-30 kilogramlık çuvallarda piyasaya sunulan ürün, özellikle çerezlik olarak kullanılmasına rağmen yağ sanayisinde de değerlendiriliyor. Çerezlik ve yağ sanayisinde kullanılan fıstıklar da kavruluyor.

Meriç yer fıstığı, coğrafi sınırda iklimsel olarak yaz sezonunun kısa sürmesi nedeniyle sadece birinci ürün olarak ekiliyor. İkinci ürün olarak ekildiğinde, olgunlaşma süresince gerekli olan sıcaklığı ve suyu alamadığından olgunlaşamıyor.

Hasat zamanı ekim ayının ilk haftası ile kasım ayının son haftası arasında olan ürünün meyve verimi ise dönüm başına 550-650 kilogram.

(AA)

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