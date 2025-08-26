Edirne’de yoldan çıkan otomobil refüje çıktı: 5 yaralı

Kaynak: İHA
Edirne’de yoldan çıkan otomobil refüje çıktı: 5 yaralı

Edirne'de otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edirne'de otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Uzunköprü-Havsa yolu Bakışlar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç. yönetimindeki 22 PC 018 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Kazada araçtaki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Haberler
Türkiye Varlık Fonu’ndan uluslararası tahvil hamlesi: Hedef 500 milyon dolar
Türkiye Varlık Fonu’ndan uluslararası tahvil hamlesi: Hedef 500 milyon dolar
Algıya dayalı yönetim, krizi kronikleştirdi
Algıya dayalı yönetim, krizi kronikleştirdi
DÜNYA Vİ YANA, SEN VİYANA
DÜNYA Vİ YANA, SEN VİYANA
Kaçak Saray, Kaçak Büyükelçilik
Kaçak Saray, Kaçak Büyükelçilik
Korkuyoruz, kaygılıyız, umutsuzuz
Korkuyoruz, kaygılıyız, umutsuzuz