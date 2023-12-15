Edirne’de zehir tacirlerine operasyon. 16 kişi yakalandı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat polislerin ve havadan dron destekli toplam 103 emniyet personelinin katılımıyla kent genelinde 16 adrese yapılan operasyonda zehir tacirleri kıskıvrak yakalandı.

Şüpheli evlerde dedektör köpekler eşliğinde yapılan aramalarda 1 kilo 258 gram esrar, 72 gram skunk, 5 gram metamfetamin, 2 hassas terazi ve 1 tabanca ele geçirildi. Saklandıkları evlerde yakalanan 16 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.