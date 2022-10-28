28 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Zehir tacirlerine şafak baskını

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde 8 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyon sonucu gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 08:44
Takip Et

Edirne'de zehir tacirlerine şafak baskını

Zehir tacirlerine şafak baskını
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelileri yönelik düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edirne genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik sabah saatlerinde 8 adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan ikamet aramalarında, uyuşturucu maddeler ile birlikte silah, tüfek ve mermiler ele geçirildi.

Aramalarda ele geçirilen bin 950 gram esrar maddesi, 1 adet tabanca, 2 adet yarı otomatik pompalı tüfek, 75 adet tabanca fişeği, 9 adet pompalı tüfek fişeği, 3 adet fişeklenmiş satışa hazır 7.44 gram esrar maddesi ve yine satışa hazır vaziyette 0.62 gram metamfetamin maddesine el konuldu.

Düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 9 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla, 3 şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bu güne kadar yapılan en iyi Türk dizileri listesinde birinci belli oldu. Efsane yapımlar sıralamaya bile giremedi
1
﻿Bu güne kadar yapılan en iyi Türk dizileri listesinde birinci belli oldu. Efsane yapımlar sıralamaya bile giremedi
﻿Bu güne kadar yapılan en iyi Türk dizileri listesinde birinci belli oldu. Efsane yapımlar sıralamaya bile giremedi
﻿AKP’li vekilden flaş iddia: Saray’dan para alıp parti kuran kim?
2
﻿AKP’li vekilden flaş iddia: Saray’dan para alıp parti kuran kim?
﻿AKP’li vekilden flaş iddia: Saray’dan para alıp parti kuran kim?
﻿Tekne ve karavandan sonra A101 otomobil satacak
3
﻿Tekne ve karavandan sonra A101 otomobil satacak
﻿Tekne ve karavandan sonra A101 otomobil satacak
﻿Galatasaray'ın yıldızı Katar'a gitmek isityor
4
﻿Galatasaray'ın yıldızı Katar'a gitmek isityor
﻿Galatasaray'ın yıldızı Katar'a gitmek isityor
﻿İşçilere rekor zam. En düşük maaş 10 bin 300 lira. Yemek parası 75 TL
5
﻿İşçilere rekor zam. En düşük maaş 10 bin 300 lira. Yemek parası 75 TL
﻿İşçilere rekor zam. En düşük maaş 10 bin 300 lira. Yemek parası 75 TL
﻿Şampiyon güreşçi Rıza Kayaalp 300 kiloluk dondurmayla şov yaptı
6
﻿Şampiyon güreşçi Rıza Kayaalp 300 kiloluk dondurmayla şov yaptı
﻿Şampiyon güreşçi Rıza Kayaalp 300 kiloluk dondurmayla şov yaptı
﻿İşe gidince mutlaka bunları yapın
7
﻿İşe gidince mutlaka bunları yapın
﻿İşe gidince mutlaka bunları yapın
﻿Zehir tacirlerine şafak baskını
﻿Zehir tacirlerine şafak baskını
﻿Zehir tacirlerine şafak baskını
﻿Malatya Akçadağ Belediyesi personel alacak
﻿Malatya Akçadağ Belediyesi personel alacak
﻿Malatya Akçadağ Belediyesi personel alacak
﻿İşe gidince mutlaka bunları yapın
﻿İşe gidince mutlaka bunları yapın
﻿İşe gidince mutlaka bunları yapın
﻿İş yerindeki müdürünüzle nasıl anlaşabilirsiniz?
﻿İş yerindeki müdürünüzle nasıl anlaşabilirsiniz?
﻿İş yerindeki müdürünüzle nasıl anlaşabilirsiniz?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.